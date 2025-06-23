Газ в пол: полиция в Петербурге устроила погоню за наркокурьером
Стрельба, погоня и наркотики: чем закончилась гонка за нарушителем в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
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Не желающий останавливаться водитель выбросил из окна подозрительный сверток.
В Петербурге полицейские устроили погоню со стрельбой в духе голливудского боевика.
Водитель иномарки отказался останавливаться для проверки документов, выбросил из окна подозрительный сверток и ударил по газам. Патрульные бросились вдогонку: сначала выстрелили в воздух, а затем начали целиться по колесам. В итоге подозреваемого удалось задержать.
Как показала экспертиза, в свертке, который выбросил водитель, находились запрещенные вещества весом около одного килограмма. Задержанному грозит до двадцати лет лишения свободы.
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