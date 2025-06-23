Газ в пол: полиция в Петербурге устроила погоню за наркокурьером

Не желающий останавливаться водитель выбросил из окна подозрительный сверток.

В Петербурге полицейские устроили погоню со стрельбой в духе голливудского боевика.

Водитель иномарки отказался останавливаться для проверки документов, выбросил из окна подозрительный сверток и ударил по газам. Патрульные бросились вдогонку: сначала выстрелили в воздух, а затем начали целиться по колесам. В итоге подозреваемого удалось задержать.

Как показала экспертиза, в свертке, который выбросил водитель, находились запрещенные вещества весом около одного килограмма. Задержанному грозит до двадцати лет лишения свободы.