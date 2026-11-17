Громкая история из Петербурга. Блогера, который собирал деньги на жилье для якобы незнакомой пожилой блокадницы, отправили под домашний арест. Ему запретили звонки и переписку, в том числе в интернете, за исключением предусмотренных судом случаев.

Егора Стешкина обвиняют в покушении на мошенничество. Он публиковал трогательные посты о 92-летней женщине, которой якобы негде жить. И просил помочь собрать более шести миллионов рублей. Только вот упомянуть о том, что пенсионерка — его родная бабушка — забыл. До того, как обман раскрылся, сочувствующие успели перевести около 750 тысяч.

«Я извиняюсь перед всем обществом, кого разочаровал. И буду возвращать дальше денежные средства», — сказал блогер Егор Стешкин.

Блогер обещал вернуть все полученные деньги. Их он начал отдавать месяц назад, еще до того, как возбудили уголовное дело.

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