Торжественное открытие художественной галереи Романа Ляпина состоится 26 июня

Торжественное открытие художественной галереи профессора Российской специальной академии искусств Романа Ляпина состоится 26 июня в Северной столице.

Мастер пейзажа несколько десятилетий посвящает свое творчество родному городу — Санкт-Петербургу. И вот, спустя два десятилетия кропотливой ежедневной работы он представляет на суд зрителей свои работы в Музее современного искусства АРТМУЗА.

Мероприятие посетят звездные гости — Романа Ивановича в важный для него день поддержат Александр Розенбаум, Екатерина Шпица, Эдмунд Шклярский.

Фото: 5-tv.ru

Ляпин — петербургский художник мирового уровня, член Союза художников и один из наиболее востребованных мастеров живописи в современной России. Он начал рисовать в возрасте двух лет. Позднее студент «Мухи» (Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной) получил приглашение от итальянского коллекционера и в начале 1990-х впервые посетил Рим.

Ляпин продолжил профессиональное образование в Римской Академии изящных искусств (Accademia di Belle Arti di Roma) до 1998 года, после чего там же преподавал живопись. В это время художник занимался активной творческой работой, проводил персональные выставки и написал множество картин.

В 2005 году Роман Иванович окончательно вернулся в Санкт-Петербург, где продолжил работать в жанре городского пейзажа. Он регулярно принимает участие в местных выставках.

Роман Ляпин — неоднократный обладатель премий 1-й, 2-й, 3-й степени ежегодных конкурсов Тосканы и Лацио (Италия) с 1992-го по 2006 год, а также номинант Grand Prix конкурса пейзажной живописи в Арчинаццо-Романо 1996 года.

Работы художника находятся в частных коллекциях России, Германии, Италии, Испании, США, Тайваня, Франции, Японии и других стран, а также в Сочинском художественном музее.