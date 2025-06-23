В кинопарке «Москино» сняли уже более 120 проектов разных форматов

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Самыми востребованными площадками для съемок стали «Центр Москвы», «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово».

В кинопарке «Москино» сняли уже более 120 проектов разных форматов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Кинопарк «Москино» продолжает развивать инфраструктуру для проведения съемок. Сейчас отечественным и зарубежным представителям индустрии доступны 24 натурные площадки и четыре павильона на 180 гектарах территории, напомнила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Кинопарк пользуется популярностью у профессионального сообщества. Здесь снято уже больше 120 проектов разных форматов. Это 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов», — рассказала Наталья Сергунина.
Самыми востребованными площадками для съемок стали «Центр Москвы», «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово».

Новые площадки

В этом году в кинопарке «Москино» открыли еще шесть натурных декораций. Одну из них — «Брестскую крепость» — построили для работы над картиной «В списках не значился». По архивным чертежам и фотографиям удалось воссоздать костел Святого Казимира, разрушенный в Бресте в начале Второй мировой войны, Тереспольские ворота, здания казарм и другие объекты.

В числе новых декораций — «Палаты князя Андрея». Площадка позволяет показать редкую архитектуру XII века с резными колоннами и расписными храмами. Здесь снимали сериал «Князь Андрей» о жизни сына Юрия Долгорукого.

А в декорациях Владивостока периода 1910–1930-х годов проходили съемки ленты «Арсеньев». Она рассказывает о жизни и судьбе писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

С начала года кинокомиссия «Москино» приняла  более тысячи заявок на проведение съемок в столице, каждая четвертая из них приходится на натурные площадки кинопарка.

Развитию отрасли уделяется большое внимание в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру московского кинокластера также входят Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров и кинозавод «Москино».

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