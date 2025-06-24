Старые знакомые: Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере нового фильма

«Формула-1» выйдет в мировой прокат 27 июня.

Американский актер Брэд Питт представил в Лондоне новый фильм «Формула-1». Мероприятие посетил и другой знаменитый красавчик Голливуда — актер Том Круз. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

«К голливудскому актеру, которому 61 ​​год, присоединился на красной дорожке на Лестер-сквер Том, которому 62 года, и киношные красавцы выглядели счастливыми, приветствуя друг друга объятиями», — подчеркнули в издании.

Внимание общественности привлек не только факт встречи двух звезд, но и их внешний вид. Круз надел элегантный современный костюм-двойку угольно-серого цвета. Питт же предстал в темно-зеленом костюме с широкими брюками, на шею он небрежно набросил платок, а глаза прикрыл коричневыми очками. К слову, платок постоянно поправляла новая возлюбленная актера.

Питт и Круз ранее встречались не только как друзья, но и как коллеги. В 1994 году на экраны вышел фильм «Интервью с вампиром», в котором актеры исполнили главные роли. Их вчерашняя встреча заставила фанатов вспомнить легендарную кинокартину.

Фильм «Формула-1» снят американским режиссером Джозефом Косински в жанре спортивной драмы. Сюжет рассказывает о бывшем участнике автомобильного соревнования Сонни Хейсе, которого исполняет Брэд Питт, и молодом гонщике Джошуа Пирсе в исполнении Демсона Идриса. В США премьера картины прошла 23 июня, а спустя два дня в Великобритании. На 27 июня запланирована мировая премьера. В России увидеть фильм можно будет увидеть с 5 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Брэд Питт впервые прокомментировал развод с дивой Голливуда Анджелиной Джоли, который состоялся еще в декабре 2024 года.