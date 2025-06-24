Старые знакомые: Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере нового фильма

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере фильма «Формула-1»

Старые знакомые: Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере нового фильма

Фото: Reuters/Maja Smiejkowska

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Формула-1» выйдет в мировой прокат 27 июня.

Американский актер Брэд Питт представил в Лондоне новый фильм «Формула-1». Мероприятие посетил и другой знаменитый красавчик Голливуда — актер Том Круз. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

«К голливудскому актеру, которому 61 ​​год, присоединился на красной дорожке на Лестер-сквер Том, которому 62 года, и киношные красавцы выглядели счастливыми, приветствуя друг друга объятиями», — подчеркнули в издании.

Внимание общественности привлек не только факт встречи двух звезд, но и их внешний вид. Круз надел элегантный современный костюм-двойку угольно-серого цвета. Питт же предстал в темно-зеленом костюме с широкими брюками, на шею он небрежно набросил платок, а глаза прикрыл коричневыми очками. К слову, платок постоянно поправляла новая возлюбленная актера.

Питт и Круз ранее встречались не только как друзья, но и как коллеги. В 1994 году на экраны вышел фильм «Интервью с вампиром», в котором актеры исполнили главные роли. Их вчерашняя встреча заставила фанатов вспомнить легендарную кинокартину.

Фильм «Формула-1» снят американским режиссером Джозефом Косински в жанре спортивной драмы. Сюжет рассказывает о бывшем участнике автомобильного соревнования Сонни Хейсе, которого исполняет Брэд Питт, и молодом гонщике Джошуа Пирсе в исполнении Демсона Идриса. В США премьера картины прошла 23 июня, а спустя два дня в Великобритании. На 27 июня запланирована мировая премьера. В России увидеть фильм можно будет увидеть с 5 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Брэд Питт впервые прокомментировал развод с дивой Голливуда Анджелиной Джоли, который состоялся еще в декабре 2024 года.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:26
Риск или решение проблемы? Шесть мифов об экстренной контрацепции
4:05
Ормузский фактор: угроза блокады канала вызывает рост цен на нефть
3:45
В результате атаки дрона ВСУ в Красногорске пострадали два человека
3:25
Старые знакомые: Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере нового фильма
3:06
Турция в топе: экономист рассказал, в каких странах можно отдохнуть без визы
2:45
В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025