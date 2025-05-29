«Кое-что созрело»: Брэд Питт высказался о тяжелом разводе с Анджелиной Джоли

Разрыву знаменитостей предшествовал крайне неприятный инцидент.

Актер Брэд Питт впервые прокомментировал развод с дивой Голливуда Анджелиной Джоли, который состоялся еще в декабре 2024 года. Ответ на вопрос о том, удалось ли почувствовать облегчение после разрыва, он дал в интервью GQ.

«Нет, я не думаю, что это было что-то серьезное. Просто кое-что созрело в юридическом плане», — заявил он.

До этого момента Питт публично никак не отзывался об официальном завершении отношений с Джоли.

Предшествовал окончательному расставанию звезд нелицеприятный инцидент на борту частного самолета. Тогда, как писали американские СМИ, Питт, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с теперь уже бывшей супругой и применил насилие к своим детям — ударил старшего сына Мэддокса и душил еще одного ребенка.

Джоли попробовала помешать Питту, из-за чего упала, повредив спину и локоть. При этом дети умоляли отца остановиться и были напуганы. Приемный сын пары Пакс Джоли-Питт спустя годы после произошедшего написал в соцсети эмоциональное обращение к актеру.

«С Днем отца, засранец мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сочувствия к четырем детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии», — заявил он.

Брэд Питт не комментировал эти слова.

Представители актера уверяли, что он был счастлив получить развод, а сейчас состоит в отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт отказался жениться на своей избраннице.