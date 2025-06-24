Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево

Мальчик впал в кому.

В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который кинул чужого ребенка на пол. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры инцидента. Мужчина подходит к чужому ребенка и с силой бросает его. По предварительным данным, у мальчика перелом позвоночника и свода черепа.

«Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка», — написала у себя в соцсетях Ирина Волк.

Вопиющий инцидент произошел накануне, 23 июня, в людном месте в Шереметьево, где родители ребенка и еще десятки человек ждали багаж. Известно, что вред ребенку причинил 31-летний гражданин Белоруссии.

По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Он по какой-то причине сам подошел к малышу и выместил на нем свой гнев. Люди, стоявшие рядом, немедленно вызвали полицию и скорою помощь.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье, связанной с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката