Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
Опубликовано видео, где мужчина бросает чужого ребенка на пол в Шереметьево
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Мальчик впал в кому.
В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который кинул чужого ребенка на пол. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры инцидента. Мужчина подходит к чужому ребенка и с силой бросает его. По предварительным данным, у мальчика перелом позвоночника и свода черепа.
«Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка», — написала у себя в соцсетях Ирина Волк.
Вопиющий инцидент произошел накануне, 23 июня, в людном месте в Шереметьево, где родители ребенка и еще десятки человек ждали багаж. Известно, что вред ребенку причинил 31-летний гражданин Белоруссии.
По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Он по какой-то причине сам подошел к малышу и выместил на нем свой гнев. Люди, стоявшие рядом, немедленно вызвали полицию и скорою помощь.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье, связанной с причинением тяжкого вреда здоровью.
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