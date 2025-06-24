Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова в Тульской области. Об этом сообщили представители Следственного комитета Российской Федерации в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник совершил акт расправы из-за конфликта, связанного с долгом. По словам местных СМИ, речь идет о сумме в два миллиона рублей, которые требовались для развития бизнеса. Мужчина взял большое количество долгов, но не смог их отдать, а сроки вышли, тогда он решился на преступление.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 105 УК РФ», — написано в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Службы расследований по Тульской области Владимиру Усову представить отчет о текущем состоянии расследования уголовного дела, а также о выявленных обстоятельствах, связанных с ним.

Подробности убийства

В минувшие сутки в Узловском районе Тульской области на проезжей части обнаружен автомобиль с двумя убитыми мужчинами. Личности погибших установлены: это 39-летний Александр Архипов, возглавлявший Новомосковский колледж олимпийского резерва, и 37-летний адвокат Евгений Аксенов, бывший следователь. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений головы, нанесенных из пистолета Макарова. Инцидент произошел на пустынном отрезке дороги, не охваченном камерами наблюдения, что существенно усложнило поиски нападавшего. Полиция приняла все необходимые меры для установления личности преступника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что медведь убил двух мужчин в Южно-Сахалинске.