В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии

В Запорожской области частично отключена электроэнергия — атакам беспилотников подверглись объекты энергетической инфраструктуры, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждены несколько объектов. В настоящее время на местах работают энергетики, они уже приступили к восстановительным работам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Миниобороны РФ.

В публикации сказано, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть российских регионов. Над Курской областью было сбито 14 дронов, два БПЛА — над Московским регионом и по одному беспилотнику уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.