В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре.

В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Запорожской области частично отключена электроэнергия — атакам беспилотников подверглись объекты энергетической инфраструктуры, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждены несколько объектов. В настоящее время на местах работают энергетики, они уже приступили к восстановительным работам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Миниобороны РФ.

В публикации сказано, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть российских регионов. Над Курской областью было сбито 14 дронов, два БПЛА — над Московским регионом и по одному беспилотнику уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

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