За ночь силы ПВО отразили атаку 20 украинских дронов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

ВСУ продолжают обстреливать российские регионы.

За ночь силы ПВО отразили атаку 20 украинских дронов

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Миниобороны РФ.

В публикации сказано, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть российских регионов. Над Курской областью было сбито 14 дронов, два БПЛА — над Московским регионом и по одному беспилотнику уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Рано утром 24 июня из-за атак ВСУ пострадал жилой дом в Московской области. Известно, что украинский беспилотник попал в здание в Красногорске на улице Народного ополчения. В результате этого пострадали несколько человек, среди которых была беременная женщина. Ее экстренно доставили в больницу. Кроме того, в целях безопасности из многоэтажки эвакуировались все жильцы — около ста человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 23 июня ПВО России уничтожили 23 беспилотника.

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