На форуме игры War Thunder геймер слил секретную информацию об истребителе США

Случай далеко не первый.

Сообщество популярного военного симулятора War Thunder вновь стало источником утечки секретных данных. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

На форуме игры пользователь опубликовал страницу из строго конфиденциального руководства по эксплуатации NATOPS американского штурмовика с вертикальным взлетом и посадкой AV-8B и TAV-8B Harrier.

Этот инцидент стал уже девятым по счету задокументированным случаем, когда участники форума War Thunder выкладывают в открытый доступ секретные или экспортно-контролируемые материалы. Мотивацией нарушителей, как правило, является желание доказать разработчикам игры из Gaijin Entertainment неточность виртуальной модели той или иной боевой машины и добиться ее исправления.

Издание UK DJ отметило, что реалистичность War Thunder привлекает огромное сообщество военных энтузиастов, включая действующих и бывших военнослужащих. Обсуждение тактико-технических характеристик бронетехники, самолетов и вертолетов ведется на форуме с погружением в мельчайшие детали. Именно эта страсть к аутентичности периодически приводит к опасным инцидентам, когда участники, стремясь усовершенствовать игру, переходят грань закона и безопасности.

Публикация закрытых документов является грубым нарушением правил сообщества War Thunder. В связи с этим пользователь, выложивший страницу руководства по Harrier, был оперативно временно заблокирован на форуме.

До инцидента с Harrier на форуме игры уже публиковались секретные данные о защите британского танка Challenger 2, французского Leclerc, китайского ZTZ-99, вертолета Eurocopter Tiger, а также нескольких американских истребителей, включая F-16 Fighting Falcon, F-15E Strike Eagle, F-117 Nighthawk и совсем недавно — Eurofighter Typhoon.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экраны смартфонов и компьютеров могут нанести непоправимый вред здоровью кожи.