Не только солнце: экраны смартфонов и компьютеров могут нанести непоправимый вред здоровью кожи

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Технолог Попова: экраны смартфонов вредят коже из-за излучения

Не только солнце: экраны смартфонов и компьютеров могут нанести непоправимый вред здоровью кожи

Фото: 5-tv.ru

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Эксперты советуют защищаться при помощи кремов для загара.

Не только солнечное излучение может навредить нашей коже, не менее негативное влияние имеют экраны гаджетов. Об этом порталу Газета.ру рассказала технолог-разработчик косметического бренда Александра Попова.

«Он (синий цвет экранов гаджетов. — Прим. ред.) обладает большей проникающей способностью, достигая глубоких слоев кожи. Он повреждает коллаген и эластин, ускоряя появление ранних морщин», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, помочь с этой проблемой могут SPF-средства, например, солнцезащитные крема.

«В большинстве своем они легкие, флюидные, не забивают поры… Необходимо выбирать солнцезащитные крема с UVB и UVA-фильтрами. А для дополнительной защиты… использовать косметику с антиоксидантами… и пептидные комплексы», — уточнила технолог.

Ранее 5-tv.ru писал, какие инфекции «расцветают» на экране смартфона. Гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Смартфоны, планшеты, наушники или умные часы — везде берутся с собой: на прогулку, в офис, в магазин и даже в уборную. Только вот мало кто задумывается о важности дезинфекции этих приборов.

На экране смартфона бактерии не просто живут, но и активно размножаются. Ведь за счет остатков кожного жира, макияжа, частичек пищи и грязи на гаджете образуется что-то вроде биопленки, которая является идеальной средой обитания болезнетворных микроорганизмов и прочей опасной живности.

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