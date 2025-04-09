Не только солнце: экраны смартфонов и компьютеров могут нанести непоправимый вред здоровью кожи

Эксперты советуют защищаться при помощи кремов для загара.

Не только солнечное излучение может навредить нашей коже, не менее негативное влияние имеют экраны гаджетов. Об этом порталу Газета.ру рассказала технолог-разработчик косметического бренда Александра Попова.

«Он (синий цвет экранов гаджетов. — Прим. ред.) обладает большей проникающей способностью, достигая глубоких слоев кожи. Он повреждает коллаген и эластин, ускоряя появление ранних морщин», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, помочь с этой проблемой могут SPF-средства, например, солнцезащитные крема.

«В большинстве своем они легкие, флюидные, не забивают поры… Необходимо выбирать солнцезащитные крема с UVB и UVA-фильтрами. А для дополнительной защиты… использовать косметику с антиоксидантами… и пептидные комплексы», — уточнила технолог.

Ранее 5-tv.ru писал, какие инфекции «расцветают» на экране смартфона. Гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Смартфоны, планшеты, наушники или умные часы — везде берутся с собой: на прогулку, в офис, в магазин и даже в уборную. Только вот мало кто задумывается о важности дезинфекции этих приборов.

На экране смартфона бактерии не просто живут, но и активно размножаются. Ведь за счет остатков кожного жира, макияжа, частичек пищи и грязи на гаджете образуется что-то вроде биопленки, которая является идеальной средой обитания болезнетворных микроорганизмов и прочей опасной живности.