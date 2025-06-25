«В сознание не приходит»: Бледанс переживает из-за трагедии с директором «Тайгана»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 41 0

Актриса Бледанс волнуется за пострадавшего от льва основателя «Тайгана» Зубкова

Бледанс не находит себе места из-за трагедии с Зубковым

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Звезда знакома с дрессировщиком около 20 лет.

Актриса Эвелина Бледанс переживает за здоровье пострадавшего от лап льва основателя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом звезда рассказала aif.ru

«Я вместе со всей страной слежу за здоровьем моего друга, человека, в парках которого бывал каждый, кто приезжал в Крым», — сообщила Бледанс.

Зубков является давним другом Бледанс. На протяжении двадцати лет звезда, родившаяся в Крыму вспоминает их первую встречу во время открытия парка «Сказка», который стал первым мини-зоопарком в Ялте. Она отметила, что это место продолжает работать и по сей день. В ту памятную сердцу дату она впервые познакомилась с Олегом Николаевичем. Ее старшему сыну тогда было столько же лет, сколько сейчас младшему.

Олег Зубков несколько десятилетий проработал с большими кошками. Многих из них он вырастил с младенчества и выкормил собственными руками. К несчастью, не смотря на огромный опыт, он спустя столько лет допустил ошибку: резко закрыл дверь, чем напугал льва. Основатель «Тайгана» получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас его состояние остается тяжелым, но вполне стабильным.

«Мы на связи с его сыном Ярославом. Врачи говорят, что состояние стабильное, но в сознание он пока не приходит. Ждем и молимся», — отметила Бледанс.

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