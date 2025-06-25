«Организм просит паузы»: почему Дима Билан отменил свой концерт в Сочи

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Певец Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем с голосовыми связками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из поклонников хотел сделать предложение на шоу, артист извинился перед ним за срыв плана.

Певец Дима Билан объявил об отмене своего выступления в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Представление было запланировано на 25 июня, но из-за проблем с голосовыми связками артисту пришлось отказаться от выхода на сцену. Об этом он написал в личном блоге. Как признался исполнитель, в последнее время он переносил серьезные нагрузки, и тело дало сбой.

«С огромным сожалением хочу сказать вам, что завтрашний сольный концерт в „Фестивальном“ отменяется, поскольку весь месяц я очень много работал, очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать», — сообщил Билан.

Как отметил артист, если не взять перерыв в работе прямо сейчас, потом можно выпасть из графика на несколько недель. Музыкантам известно, что при воспалении связочного аппарата требуется в первую очередь покой. И никакое лечение не поможет в полной мере, если не поберечься. Чем и планирует заняться трудяга-певец.

«Я знаю, что вы едете с разных городов, чтобы встретиться на моем концерте. Я даже знаю, что некоторые хотели сделать предложение на моем концерте, но действительно организм просит паузы», — заключил исполнитель.

Дима Билан также пообещал своим поклонникам, что средства за купленные ими билеты будут возвращены в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан стал официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025». В рамках конкурса на него возложена большая миссия — вдохновлять и поддерживать участников, создавать общее настроение мероприятия и привлекать внимание зрителей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:17
Тайна подвала: как в гостинице Петербурга оказался оружейный схрон ОПГ из 1990-х
1:55
«Организм просит паузы»: почему Дима Билан отменил свой концерт в Сочи
1:36
Снова за деньгами: Зеленский обратился к Западу за новым пакетом помощи
1:16
Выпускница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
0:55
Митинг в Венеции: свадьба Джеффа Безоса вызвала возмущение местных жителей
0:35
В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии

Сейчас читают

Прощание с легендой: Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище
«В моем доме только так»: Виталий Гогунский объяснил свои скандальные заявления
«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025