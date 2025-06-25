Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Через эти районы проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Ярославское направление Московской железной дороги, Московское центральное кольцо и Калужско-Рижская линия метро.

Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

Фото: mos.ru

На северо-востоке Москвы в районах Ростокино и Алексеевский модернизируют транспортную инфраструктуру, создавая удобные дороги и маршруты. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Эти районы северо-востока — знаковые. Через них проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Ярославское направление Московской железной дороги, Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижская линия метро.

«Рядом находятся масштабные природные и культурные пространства, которые каждый день посещают тысячи людей. Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. В частности, сейчас создают дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира», — отметил мэр Москвы.

Так, реконструируют 1-й Рижский переулок, Новоалексеевскую и Староалексеевскую улицы. Идет строительство Проектируемого проезда № 128, который позволит соединить Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы. Кроме того, приводят в порядок существующие и строят новые участки улицы Бажова.

Для пешеходов организуют комфортные маршруты. Например, будет проще добираться до станции Ростокино МЦК. А еще станут более безопасными Староалексеевская, Маломосковская улицы и Рижский проезд: на них установят светофоры и сделают тротуары.

Сергей Собянин уточнил, что завершить работы по проекту планируется уже в этом году.

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