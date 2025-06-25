Под носом у врага: как работают десантники группировки «Север»

Бойцы ВСУ бегут с позиций либо сдаются в плен.

Продолжают выдавливать противника со своих позиций десантники-разведчики группировки «Север». Больше двух недель они действовали под самым носом боевиков в Сумской области: прослушивали их переговоры и корректировали огонь артиллерии. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков поговорил с бойцами после успешного выполнения задач.

Российский триколор реет над освобожденной Яблоновкой. Наши подразделения все ближе подходят к Сумам. Попытки противника укрепиться тщетны, дополнительные резервы не спасают. Враг, хотя и огрызается, но видно, что подавлен. Бойцы ВСУ бегут с позиций либо сдаются в плен.

«Один отстреливался, он был ликвидирован. Товарищам было предложено сдаться, они сдались. Было все быстро, молниеносно», — рассказал снайпер разведвзвода с позывным «Базик».

Как тени, разведчики 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» неделями работают прям под носом у врага, молниеносно выполняя свои задачи.

«Слушали, выявляли противника, количество человек, на каких позициях. Мы подползали прям вплотную, слушали, о чем они говорят, о чем беседуют, сколько человек у них будет ротация», — отметил командир группы спецназа разведбатальона 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» с позывным «Корж».

Это одна из последних операций разведгруппы — работа в лесополках у населенного пункта Яблоновка. Более двух недель в непосредственной близости от противника бойцы вели разведку и корректировали артиллерийский огонь.

С поля боя — на полигон: у десантников нет времени на отдых.

От захвата вражеских позиций до спасения раненых и преодоления смертельно опасных заграждений: бойцы оттачивают свои навыки, готовясь ко всем неожиданностям в реальном бою.

«Практикуемся летать на БПЛА, на FPV-дронах, „мавике“. Даем знания по максимуму, чтобы люди были подготовлены к выполнению задач», — пояснил «Корж».

Задач — самых сложных и опасных. Именно десантники сейчас активно расширяют буферную зону в Сумской области. Командир взвода с позывным «Фобос», ветеран с 13-летним стажем, на СВО с первых дней.

«Вообще у меня четыре ранения: миномет, FPV, сбросы и пулевое. На курском направлении два получил», — поделился командир разведвзвода с позывным «Фобос».

И каждый раз он возвращается в строй, трижды — орденоносец, за плечами самые опасные участки специальный военной операции.

«Отправили меня, четыре человека нас было. Мы прошли ночью, тогда было проще, не было „птичек“. Мы забрали опорник, удерживали его несколько суток», — вспоминает военный.

С февраля «Фобос» вместе с товарищами освобождал Курское приграничье от украинских оккупантов, сейчас вытесняет врага из Сумщины.

«Меняется война. Если сравнить 2022-й год и даже 2023-й, и вот сейчас — абсолютно большая разница. Тогда не было такого количества „птичек“. Тяжелее даже просто до противника дойти», — поделился «Фобос».

Но несмотря на все сложности, разведчики все равно идут вперед, а за ними и наши штурмовики. Яблоновку взяли, теперь выбивают врага из Юнаковки. Именно из этого населенного пункта украинские боевики продолжают обстреливать наши мирные города и села.

«Это ужасно на самом деле, я не знаю, что у них в головах. Это самый настоящий фашизм. Чтобы убивать мирных жителей? Это уму непостижимо», — подчеркнул «Корж».

Именно поэтому российские десантники шаг за шагом упорно двигают границы зоны безопасности на юг, отгоняя врага все дальше от наших территорий.