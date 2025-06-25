Только смелых уважает высота: самая умная крыса отправилась в стратосферу

По словам ученых, полет прошел успешно.

Самую умную в мире крысу Пифию впервые отправили в стратосферу. Компанию ей составили еще четыре грызуна с нейроимплантами. Их подняли на высоту 18 километров в специальной капсуле.

На этот раз Пифии, которую в лаборатории научили решать уравнения, предстояла очень непростая задача. Важно было выяснить, как мозг приспособится к критическим нагрузкам.

Полет продолжался полтора часа и прошел успешно. Наши ученые рассчитывают, что Пифия смогла освоить что-то новое. Этот эксперимент пригодится для создания комплексов на основе искусственного интеллекта. В будущем они станут помощниками для пилотов и даже смогут управлять космическими аппаратами.