Только смелых уважает высота: самая умная крыса отправилась в стратосферу

Эфирная новость 21 0

Крысу Пифию подняли на высоту 18 километров

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам ученых, полет прошел успешно.

Самую умную в мире крысу Пифию впервые отправили в стратосферу. Компанию ей составили еще четыре грызуна с нейроимплантами. Их подняли на высоту 18 километров в специальной капсуле.

На этот раз Пифии, которую в лаборатории научили решать уравнения, предстояла очень непростая задача. Важно было выяснить, как мозг приспособится к критическим нагрузкам.

Полет продолжался полтора часа и прошел успешно. Наши ученые рассчитывают, что Пифия смогла освоить что-то новое. Этот эксперимент пригодится для создания комплексов на основе искусственного интеллекта. В будущем они станут помощниками для пилотов и даже смогут управлять космическими аппаратами.

+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
Только смелых уважает высота: самая умная крыса отправилась в стратосферу
14:13
Сергей Лавров прилетел в Туркменистан с официальным визитом
14:04
Песков рассказал, когда ожидать новый раунд переговоров с Украиной
13:55
Иран ограничит взаимодействие с МАГАТЭ
13:48
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского офицера
13:40
Ирония на свадьбе: Дубцова вручила Бородиной подарок с «намеком»

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025