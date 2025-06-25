Месяц Водной Козы: китайский гороскоп на июль 2025 года

Водная коза обладает ценным сочетанием энергий земли и воды. С одной стороны, глубокая мудрость и интуиция помогают легко адаптироваться к самым сложным условиям, находить общий язык с людьми, креативные подходы в достижении целей.

С другой стороны, земля дает устойчивость, надежность, стремление заботиться о близких и защищать. Эмпатия — ключевая характеристика этого месяца, обе стихии с разных сторон подходят к этой добродетели, и она особенно ярко может проявляться в этом месяце.

В работе энергии месяца будут давать творческий подход к решению задач, усиливать аналитические способности, ощущение свободы и креатива, умение видеть общую стратегию и перспективы.

В отношениях с людьми водная коза наделяет людей вниманием и заботливостью, стремлением к искренним и честным отношениям, желанием избежать конфликтов. Это время раскрытия и доверия к людям.

Гексаграмма месяца 47

Стратегия экономии ресурсов «Свершение, стойкость. Великому человеку — счастье. Хулы не будет. Будут речи, но они не верны» — гласят древние тексты. Приниматься за новые дела не следует. Эта гексаграмма традиционно считается одной из худших. Однако в долгосрочных прогнозах мы, в первую очередь, опираемся не столько на полярность и смысловой окрас, сколько философское осмысление того или иного знака.

В этом случае складывается образ неуверенности в собственных силах. Всех нас в какой-то момент одолевают сомнения. И одним из лучших способов преодолеть сомнения будет обратиться за помощью к человеку, которому вы можете доверять, либо эксперту, в знаниях и опыте которого вы совершенно уверены.

Такой ход может дать надежду, подарить вдохновение и сможет скорректировать ваши стратегии, в которых вы не уверены. Если чувствуете, что нужна помощь — не стесняйтесь о ней попросить.

К тому же, с точки зрения китайских звезд, это месяц благородного человека для людей со знаком дерево ян, металл ян и земля ян — проверьте свой знак по калькулятору бацзы. Звезда благородного человека указывает на возможность попасть в конструктивное течение или оказать конструктивное влияние на какого-то человека, помочь кому-то. Это одна из лучших и любимых звезд китайцев. Она может быть даже лучше, чем денежная, потому что дает решение проблем и может дать больше, чем исчислимый финансовый бонус.

Лучшие и худшие дни июля

Обратите внимание на время с 20 по 24 июля — все дни будут позитивные, на них следует планировать самую большую активность. Это запускает позитивных энергетический цикл и дает новую энергию для достижения целей и исполнения планов.

Хорошие дни: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30

Плохие дни: 5, 7, 17, 25, 29, 31

Дни болезней: 9, 12, 24

Здоровье ТКМ

Июль — особенное время с точки зрения ТКМ. Это замыкающий летний месяц, который относится к движению почвы. Китайцы рекомендуют подстраиваться под ритмы природы с помощью корректировок распорядка дня и питания. Каждое время года способствует здоровью определенного органа. Июль — время последить за ЖКТ и селезенкой, которые считаются невероятно важными в ТКМ.

Отдавайте предпочтение теплой, термически обработанной пище. Избегайте холодных, жареных и жирных прдуктов. Постарайтесь ограничить употребление молочных продуктов, сырых овощей и фруктов. Включайте в рацион злаки, сухофрукты, орехи и финики в особенности. Хороши будут китайские финики зизифус. Много жидкости за один раз не пейте, избегайте напитков холодных или ледяных. Ограничьте сладкое и кислое.

Желательно ложиться спать до 22:00, и вставать рано, с восходом солнца. Старайтесь избегать физического и умственного переутомления. Больше ходите пешком, делайте практики цигун или йогу, старайтесь избегать резких движений. Очень полезно в июле пойти на массаж или регулярно выполнять самомассаж. Хорошая техника — простукивание тела мешочком с крупой для улучшения кровообращения.

Наши эмоции и состояния глубоко воздействуют на гормональный фон, поэтому общие рекомендации — старайтесь чаще улыбаться и смеяться, избегать тревог и беспокойств. В этом поможет наведение порядка и чистоты в мыслях и в доме. Пользуйтесь релаксационными техниками, слушайте музыку, можно даже пойти на курсы танцев для поддержания эмоционального фона.

Феншуй

Плохими секторами будут северо-восток и центральный сектор. Активное использование этих секторов обнажит слабые места и рискует испортить настроение.

Хорошими секторами будут Юг, юго-запад, северо-запад, север и восток. Если ваше спальное место находится в этих сектора, или здесь разместилась входная дверь, или кухонная плита — ждите дополнительной волны удачи. Это могут быть новые идеи, возможности, знакомства, приятные ситуации