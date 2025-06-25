Бросайте это дело: сколько минут жизни отнимает одна доза алкоголя

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 39 0

Нарколог Исаев: одна порция алкоголя отнимает 5 минут жизни

Врач рассказал, сколько минут жизни отнимает одна доза алкоголя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Даже небольшое количество спиртного может иметь последствия, об этом говорят свежие исследования и мнение экспертов.

Одна стандартная порция алкоголя эквивалентна примерно десяти граммам чистого этанола, который сокращает продолжительность жизни примерно на пять минут. Об этом сообщил психиатр и нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Газетой.ру.

По словам врача, представление о «безопасных дозах» давно устарело. Даже умеренное употребление спиртного, включая «бокал вина за ужином», несет определенные риски. Исследование, опубликованное в «International Journal of Drug Policy» в 2024 году, показало прямую связь между регулярным потреблением алкоголя и сокращением жизни.

Ученые учитывали влияние на сердечно-сосудистую систему, печень, онкологические заболевания и риск травм.

«Этанол — нейротоксин, который напрямую влияет на структуру и функцию мозга. Его употребление изменяет баланс нейромедиаторов, ослабляет самоконтроль и может способствовать развитию зависимости, особенно у людей с генетической предрасположенностью, травматическим опытом или нарушениями настроения», — пояснил Исаев.

Он подчеркнул, что даже «редкие» поводы выпить нельзя считать безобидными. Понимание реального вреда может стать важным шагом на пути к более осознанному и здоровому образу жизни.

Что касается лечения зависимости, Исаев отметил, что современный подход включает не только медикаментозную помощь, но и комплексную психотерапию, реабилитацию, работу с семьей и психологическое сопровождение. Важно не просто отказаться от алкоголя, но и разобраться, зачем он был нужен, чтобы найти новые, здоровые способы справляться со стрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал,как на самом деле вино влияет на человека.

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