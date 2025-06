Пить или не пить: как на самом деле вино влияет на человека

Миф о бокале вина каждый день для поддержания здоровья существует достаточно давно. В народе мнение об исключительной пользе красного вина в умеренных количествах достаточно популярно. По словам любителей виноградного напитка, оно обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает сердечно-сосудистую систему, снижает количество холестерина, улучшает пищеварение, повышает иммунитет.

Споры вокруг благородного нектара не утихают. Поэтому в университете Наварры в Испании решили открыть набор добровольцев для исследования влияния ежедневного употребления вина на здоровье человека. Набирают мужчин от 50 до 70 лет и женщин от 55 до 75 лет. Условия всего три: на время эксперимента каждый день пить вино, не иметь серьезных проблем со здоровьем и проживать в Испании. Звучит как мечта, не правда ли?

Но так ли безопасен этот эксперимент? В материале 5-tv.ru член Европейского общества кардиологов Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин ответил на этот вопрос.

Почему люди хотят употреблять алкоголь?

Начнем с самого начала и разберемся в причинах стремления оправдать бокал вина каждый день врачебными рекомендациями. По словам эксперта, самой главной причиной является отсутствие в российском менталитете привычки обращаться за психологической помощью.

«Я вижу, что люди употребляют алкоголь, потому что нет культуры общения по душам, психотерапевтической работы, применения лекарств, снижающих стресс. Это такой способ снизить стресс, который в моменте помогает себя чувствовать лучше. Но потом приводит к серьезным последствиям, в том числе и к болезням сердца», — рассказал Ашихмин.

Согласно исследованиям из научного журнала Neuropharmacology, действительно в красном вине содержится ресвератрол, который помогает снижать тревогу и стресс. Однако его можно получать и через другие продукты питания. В том числе он есть и в винограде, не превращенном в алкоголь, и в арахисе, и в красных ягодах, и даже в кожуре огурца.

Какую опасность несет красное вино?

По словам кардиолога, первая опасность таится в том, что человек, начав с ежедневного бокала вина, может дойти до алкоголизма.

«Кардиологи больше не советуют бокал вина. В нашей стране это может быть опасно, потому что люди могут уйти в запой. Я видел такие ситуации, когда погибали очень статусные люди в реанимации. Люди многие спивались, это опасно», — поделился специалист.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Личный архив Ашихмин Ярослава; 5-tv.ru

Вреда красное вино, как отмечает Ашихмин, несет больше, чем пользы. Среди прочего в журнале Circulation рассказали о повышении уровня холестерина примерно на 12% от ежедневного употребления напитка.

Эксперт добавил, что риск возникновения рака пищевода при каждодневном винопитии может увеличиться в четыре раза.

«Я занимался исследованиями, мои коллеги ими занимались. Все говорят, что большие дозы алкоголя повреждают мышцы: и скелетные, и сердца. Из-за этого может быть слабость. Если есть еще какие-нибудь заболевания хронические. Параллельно с ними даже небольшие дозы алкоголя могут приводить к тому, что слабость возрастает очень сильно. И потом с этим трудно что-то делать, поэтому нужно снижать дозы алкоголя либо совсем от него отказываться», — порекомендовал врач.

По его словам, даже снятие симптомов вином может вытечь в серьезные для организма последствия. Например, снижение давления «рюмочкой» приведет к его повышению в будущем из-за увеличения принимаемого алкоголя.

Какая доза вина безопасна?

Понятия безопасного уровня в употреблении алкоголя не существует, так как оно относительно и зависит от пола, возраста, состояния здоровья и генетических факторов.

«Есть международные и российские рекомендации по профилактике болезней сердца. В них говорится, что нужно снизить дозу алкоголя до уровня ста миллилитров в пересчете на чистый спирт в неделю. Это получается бутылка вина или 200 миллилитров крепкого алкоголя в неделю», — поделился эксперт.

Однако важно понимать, что недельная доза не может быть выпита за раз. Для некоторых даже «безопасная» порция алкоголя может быть опасна. К такой группе лиц относятся люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, со слабой сердечно-сосудистой системой и те, кто принимает лекарства, несовместимые с алкоголем.

Откуда пошел миф об одном бокале в день?

Многие сторонники профилактики заболеваний бокалами вина, как щитом, прикрываются европейскими традициями. Ведь в Италии даже дети пьют вино. Однако в большинстве случаев на родине пасты напиток производят в домашних винодельнях и из экологически чистого сырья. Детям же дают сильно разбавленный водой бокал вина. По мере взросления ребенка, доля алкоголя в стакане становится больше доли воды.

В Италии также отсутствует культура чрезмерного употребления — напиться там считается дурным тоном. А распитие вина за пределами стола не во время основного приема пищи можно приравнять к национальной катастрофе.

По словам Ашихмина, миф разлетелся после одного из исследований. Эксперимент заключался в сравнении непьющих людей и тех, кто позволяет себе один-два бокала в день.

«В одном из исследований было показано, что у тех, кто принимает один-два бокала в день в сравнении с теми, кто не пьет ничего, риск ишемической болезни сердца снижается порядка на 35%, поэтому думали, что алкоголь защищает. Потом сделали поправку: люди, которые могут позволить себе один-два бокала вина, ведут очень здоровый образ жизни. Если вычленить остальные факторы: средиземноморский рацион питания, физическая активность, то польза от вина улетучивается», — рассказал эксперт.

Как он уточнил, от вина не будет никакого эффекта, если человек, употребляющий его, полагается только на чудотворную пользу напитка. Но без спорта, правильного питания и должного, своевременного лечения заболеваний алкоголь принесет только вред.

Ашихмин добавил, что те, кто участвовал в эксперименте от непьющей стороны, при ближайшем рассмотрении оказывались людьми с уже имеющимися хроническими заболеваниями или алкоголиками в завязке.

Также кардиолог рассказал про маленькую врачебную тайну. По его словам, сотрудникам медицины порой важно подарить человеку надежду на приятное в его жизни несмотря на болезнь.

«Раньше в 1970-1980-е годы говорили, что по бокальчику вина можно. Чтобы человеку было хорошо от того, что врачи его не ограничивают. Люди в таком случае с большим рвением принимают таблетки. Врачам важно давать пациентам понять, что из их кабинета выходит немощный, больной человек, которому ничего нельзя. Чтобы они не чувствовали, что пришли здоровыми, а ушли больными», — поделился эксперт.

Пить или не пить?

Напоследок приведем еще один аргумент «против» частого употребления. В беседе изданию Eat This, Not That! нутрициолог Сара Гароне рассказала, что даже небольшое количество вина способствует быстрому набору лишнего веса.

«Средний стакан вина в 150 миллилитров содержит от 120 до 125 килокалорий. Добавьте это к числу других калорий, и вы наберете килограммы, прежде чем осознаете это», — объяснила Гароне.

Ответственность за разрешение себе бокала вина каждый день лежит полностью на человеке. Но можно сказать, что на вред или пользу для организма влияют многие факторы: рекомендации лечащего врача, наличие хронических заболеваний и предрасположенность к зависимостям.

