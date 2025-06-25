Большие стройки: как идет работа по созданию культурных кластеров в регионах

Новые музеи, театры, концертные залы откроют в Калининграде, Владивостоке и Севастополе.

О большой культурной стройке в регионах говорил сегодня Владимир Путин. В Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе возводятся целые кластеры с новыми музеями, театрами и концертными залами.

Цель проекта — сделать высокое искусство доступным для всех жителей России. Где уже появилась новая Третьяковская галерея и когда откроются остальные культурные объекты? Расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Даже само возведение этих культурных объектов в четырех регионах страны вполне тянет если не на отдельное произведение искусства, то точно на яркий перформанс. С высоты птичьего полета впечатляют недостроенные глыбы Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерове. И волна кластера на мысе Хрустальном в Севастополе. Решения, принятые в 2018-м, сейчас уже приобрели конкретную форму.

«Создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы. Для этого, и для того, чтобы ярко насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны. Чтобы люди, особенно молодые люди, молодежь, могли дома, в своем регионе, на самом высоком уровне обучатся творческим профессиям. Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В каждом регионе готовность разная. Так, например, в Калининград уже шедевры русского искусства завезли и показывают. Репин, Шишкин, Айвазовский Малевич, Левитан, Мухина — вот далеко не полный список авторов, чьи работы можно посмотреть в калининградском филиале Третьяковской галереи. Он открылся в день России. То есть, всего две недели назад.

«Мы очень радуемся высокой уже посещаемости. И первая цифра с момента открытия — 30 тысяч человек уже посетили. Мы предполагаем, что до конца года в галерею смогут прийти не менее двухсот тысяч человек», — поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

Это крупнейшая культурная стройка за всю историю страны. 618 тысяч квадратных метров в четырех регионах. Везде готовность разная. Сроки сдвинуло, например, внезапное бегство западных архитекторов и подрядчиков. В Крыму работе мешают и прямые атаки на объекты.

«Здесь у нас постоянно мешают, конечно. Обстрелы, попытки, значит, атаки различными средствами беспилотных летательных аппаратов. Но несмотря на это, стройка идет», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Но к 2027 году большинство из этих больших, в прямом и переносном смысле, проектов уже будет завершено. Масштаб невиданный: во всех четырех регионах речь идет не просто о возведении больших концертных или выставочных залов, а о масштабной инфраструктуре, которая включает в себя даже жилье для работников культуры. Работы не останавливают даже во время прямой связи с Кремлем. Шум стройки слышен у президента в кабинете.

Относительно тихо только на стройке Владивостока — ночь, другой часовой пояс. Но тут есть, что обсудить: комплекс около Орлиной сопчи четыре раза менял свою концепцию. Путину про эти творческие муки докладывали.

«Сначала концертный зал, потом полноценный театр, потом опять концертный зал. Что сейчас, на чем сердце остановилось?» — спросил глава государства.

«Сердце остановилось на зале Театра оперы балета, который строится. В целом он на более 1400 мест», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Путину каждый доложил о ситуации с места. Каждый рассказал о планах и готовности. И президент напомнил: о людях, которые непосредственно будут двигать эту культуру в массы в регионах страны, надо не забывать.

«Просто так уговорить, приехать и жить в общежитии, это, знаете, вряд ли ждет вас успех на этом направлении. Условия жизни должны быть высокими. И, конечно, нужно вне всяких сомнений, безусловно, обеспечить связь этих объектов в регионе с, как я уже сказал, с материнскими учреждениями культуры в центре», — подчеркнул президент.

Изначально смысл проекта — вынести высокую культуру из центра России в отдаленные регионы.

«Делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл. И, конечно, всегда не хватает денег на социальные вещи, на здравоохранение, на образование, на культуру. Всегда нужны средства на текущую работу. Но если вот таких вот значимых шагов вперед мы не будем делать, то так вот на таком среднем уровне будем оставаться», — отметил президент.

Средний уровень — совсем не то, ради чего задумывалась масштабная стройка. Да и общему культурному духу страны это не соответствует. Мастера в России всегда творили на бескомпромиссном уровне.



