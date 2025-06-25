Отвар с риском: кому ни в коем случае нельзя успокаивать нервы ромашкой

Аптечное средство может не только помочь при воспалениях, но и вызвать тошноту.

Ромашка с давних времен считается полезным растением, но не всем она подходит. В День ромашки, который отмечается в России 24 июня, клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru напомнила о ее свойствах и противопоказаниях.

«Вот ромашка — красивый цветок, а пользы в нем побольше, чем в фармакологиях. Чтобы не навредить целебным отваром, важно понимать не только, где росла и какого сорта ромашка, но и что находится в составе и в какой части растения. А то цветков наедятся и хмелеют, а сами-то и не догадываются, с чего вдруг», — рассказала она.

В соцветиях аптечной ромашки содержится множество активных веществ — от флавоноидов и кислот до эфирных масел и гликозидов. Однако среди них есть и гидроксикумарины, которые могут мешать работе витамина K и усиливать эффект антикоагулянтов. Это повышает риск кровотечений.

По словам Коржаевой, отвар противопоказан:

беременным и кормящим женщинам;

людям с повышенной чувствительностью к ромашке и другим растениям — полыни, пижме, арнике;

пациентам с хроническими заболеваниями в период обострения;

тем, кто принимает препараты для разжижения крови.

Ромашка действительно помогает при воспалениях, нарушениях сна, заболеваниях ЖКТ и мочеполовой системы, а также используется в косметологии. Однако, как подчеркивает врач-диетолог Елена Соломатина, это не повод применять ее бездумно.

«И так как в ромашке есть кумарины, гидроксилкумарины, они разжижают кровь. И, соответственно, если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Прием ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами. Может возникнуть разжижение крови, соответственно, кровотечения, появление синяков — не стоит вместе с антикоагулянтами принимать еще и ромашку», — объяснила Соломатина.

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