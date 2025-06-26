«Сзади подошел парень»: жертвы учеников Лесли рассказали о домогательствах

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении человека, который прославился на всю страну под именем Алекс Лесли. Организатор оргий, порно-вечеринок, секс-коуч. Его очередной эксперимент — заставлять своих учеников грязно домогаться девушек на улицах. После первых подобных нападений в дело вмешались сотрудники полиции. Все детали у корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

В центре Москвы — нашествие «охотников» за тактильными ощущениями: они распускают руки и разрушают гендерные стереотипы приличия. Жертвы, молодые девушки, в слезах. Нарвавшись на минимальное сопротивление, молодые люди трусливо сбегают.

На видео 28-летний Евгений Зеленский, родом из Белгорода, раньше работал водителем, но, записавшись на курсы секс-коучинга, позабыл все правила приличия и сейчас объясняется с полицией. Пострадавших от чужих мужских рук — десятки, есть даже несовершеннолетняя. Среди жертв тактильного абьюза и Ирина Кесаева. Ее окружили сразу четверо: один приставал, остальные снимали.

«Сзади подошел парень, схватил за ягодицы и сказал: „пойдем ***“ (предложил интимную связь — Прим. Ред.)», — рассказала пострадавшая Ирина Кесаева.

Видео молодым людям нужно было для отчета наставнику: скандально известному блогеру, 43-летнему Алексу Лесли (он же Александр Кириллов). В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказывает о своих методах соблазнения.

«Это настроено на позитив, на то, чтобы увеличивать количество контактов. Для того, чтобы люди не сидели по домам», — заявил коуч Алекс Лесли.

Но вот следователи такие методы пикапа не оценили. В отношении блогера уже возбудили уголовное дело. По нашим данным, «гуру эротического инфоцыганства» сейчас находится не в России. Но продолжает зарабатывать. Стоимость его курса начинается от 150 тысяч рублей. От клиентов нет отбоя.

«Вот как раз за моей спиной сейчас толпа молодых людей. Периодически пытаются подойти и познакомиться», — рассказал корреспондент.

Увидев камеру — сдерживают себя, ограничиваясь простым рукопожатием.

Среди подопечных Кириллова не только мужчины, скандально известная эскортница Настя Рыбка — тоже его «секс-продукт». Это с ней он коротал время в тайской тюрьме за организацию оргии в Паттайе. Лесли и Рыбку задержали, а через девять месяцев депортировали в Россию.

Здесь они оба получили условные сроки, но, похоже, так и не раскаялись в своих «секс-грехах». Настя Рыбка по-прежнему учит соблазнять. А инфоцыган Лесли обучает высшему сексуальному пилотажу по самоизданным методичкам.

Нам удалось связаться с одним из бывших учеников Алекса Лесли. Герман Абрикосов заплатил за его курс 20 тысяч рублей — перетрогал многих.

«Я встретил одну девочку, и она мне сказала, что так можно и полицию получить. Я вспомнил анекдот про поручика Ржевского, говорю, да, можно и пропердолить», — рассказал последователь Герман Абрикосов.

За такие слова в приличном обществе можно и полицию схлопотать. И тогда не факт, что секс-коуча от мужского гнева успеют спасти даже полицейские.

«Все эти обучения до первого здравого мужчины. Если бы тронули мою супругу, наверное, обучение бы очень быстро закончилось», — сказал чемпион мира по боксу Михаил Кудряшов.

Алексу Лесли, как организатору «тактильных курсов с продолжением», грозит до шести лет тюрьмы. Наказать могут и его многочисленных последователей, и тогда, ущипнув запятую точку, они и сами окажутся в глубокой судебной тяжбе.