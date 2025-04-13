Как бы ни старалась жена футболиста создать образ идеальной семьи, благоверный всегда успевает вставить палку в колесо.

Модель Анастасия Костенко старается привести себя в форму после рождения четвертого ребенка. С этого момента, к слову, прошел год с небольшим. Многодетная мама очень старается в блоге показать, насколько она счастлива в окружении ребятни и любимого мужа — футболиста Дмитрия Тарасова. Вот только спортсмен ей совсем не помогает. На этот раз он решил подшутить над женой. Но чутья не хватило, и прикол перебрался в категорию насмешки над телом женщины, выносившей — еще раз — четверых детей.

В своем блоге Тарасов опубликовал ролик из спортзала, в котором тренировался вместе с Костенко. Видео он, конечно, комментировал. И своими высказываниями дал понять, что Анастасия не очень-то старается вернуть себе былую стройность. И вместо выполнения упражнений до дрожи в плечах и коленях прохлаждается.

«Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе… Ленивая, ленивая!» — острил футболист в восторге от своего юмора.

Что же Костенко? Она стеснялась и пыталась спорить — доказывать, что тоже тренируется в полную силу. Вместо того чтобы напомнить, кто из них двоих вынашивал, рожал и кормила грудью всех их наследников. Ей пришлось сделать маммопластику, чтобы соответствовать представлениям о красоте женщины. Вот только чьим — своим или мужа?

Хуже всего, что даже эту новую грудь Анастасии, на которую она, по собственным словам, потратила два миллиона рублей, критикуют. И мужчины, и женщины. Модель наслаждается своим бюстом и с удовольствием открывает зону декольте, а хейтеры находят в ней изъяны. Кому-то кажется, что импланты слишком большие, кому-то — что они «слиплись», третьи обвиняют в неуверенности в себе, приведшей к операции. Не тратьте силы, злопыхатели! Чтобы обесценить труд Костенко над собой, у нее уже есть муж.

А еще многодетной маме периодически приходится бороться с тенью бывшей жены Тарасова — телеведущей Ольгой Бузовой. Экс-супруги регулярно видятся на светских мероприятиях, о чем спортсмен тут же сообщает в своих интервью или в блоге. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на его поведение реагирует Анастасия Костенко.

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