Нужно больше: многодетным семьям не хватает групп продленки в школах
Групп продленки в школах не хватает детям из многодетных семей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Также многодетных родителей волнуют проблемы с получением ипотеки и пособий.
Многодетных родителей в России больше всего волнуют проблемы с получением ипотеки и пособий. «Народный фронт» запустил всероссийский опрос о мерах государственной и общественной поддержки таких семей.
Инициативу разработали после поручений президента по вопросам демографической политики и социальной защиты семей с детьми.
Например, все еще не хватает групп продленного дня, на это жалуются 60% опрошенных. В некоторых случаях на класс из 25 человек выделяют всего восемь мест.
Сохраняется дискриминация в отношении многодетных и при поездках на такси. Есть также вопросы к доступности высшего и среднего профессионального образования для детей из больших семей.
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