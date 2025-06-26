Нужно больше: многодетным семьям не хватает групп продленки в школах

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Групп продленки в школах не хватает детям из многодетных семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Также многодетных родителей волнуют проблемы с получением ипотеки и пособий.

Многодетных родителей в России больше всего волнуют проблемы с получением ипотеки и пособий. «Народный фронт» запустил всероссийский опрос о мерах государственной и общественной поддержки таких семей.

Инициативу разработали после поручений президента по вопросам демографической политики и социальной защиты семей с детьми.

Например, все еще не хватает групп продленного дня, на это жалуются 60% опрошенных. В некоторых случаях на класс из 25 человек выделяют всего восемь мест.

Сохраняется дискриминация в отношении многодетных и при поездках на такси. Есть также вопросы к доступности высшего и среднего профессионального образования для детей из больших семей.

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