Два человека погибли и пять пострадали при взрыве газового баллона в Ивделе

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Взрыв газового баллона произошел в доме в Ивделе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава города ввел режим ЧС.

Два человека погибли и еще пять пострадали при взрыве в городе Ивдель Свердловской области.

В квартире пятиэтажки сдетонировал газовый баллон. После чего начался пожар. В доме рухнули перекрытия, ударная волна повредила одну из стен и выбила стекла. Кроме того, были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Из здания эвакуировали 30 человек.

Для жильцов развернули пункт временного размещения. Глава города ввел режим ЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы.

 

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