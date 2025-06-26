«Стихийное бедствие»: Волочкова рассказала, почему у нее нет водительских прав

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 26 0

Волочкова: я за рулем — это стихийное бедствие

«Стихийное бедствие»: Волочкова вспомнила курьез на съемках за рулем авто

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Балерина объяснила, почему предпочитает быть пассажиром и как однажды въехала в собственный Mercedes.

Анастасия Волочкова призналась, что никогда не стремилась получить водительские права и в будущем не собирается менять свою позицию. В разговоре с Газета.ру балерина подчеркнула, что за рулем она чувствовала бы себя, как выразилась сама, «стихийным бедствием».

«О получении водительских прав речи быть не может. Их у меня никогда не было. И я предпочитаю быть пассажиром», — рассказала артистка.

По словам Волочковой, попытку обучить ее вождению однажды предпринял ее бывший возлюбленный — Сулейман Керимов. Это происходило в Дубае, где пара жила вместе. Он даже предоставил для этого Ferrari, но результат оказался предсказуемо неудачным.

Кульминацией автоприключений стал эпизод на съемках сериала «Место под солнцем» в 2004 году. Тогда актрису попросили на несколько метров проехать за рулем Volvo, чтобы смонтировать кадры с дублершей.

Все закончилось тем, что Волочкова по ошибке включила заднюю передачу и врезалась в собственный Mercedes-Benz, подаренный ей Керимовым.

С тех пор, говорит артистка, она твердо поняла, машины — это не ее история. Вместо дороги она предпочитает сцену и роль лидера в творческом коллективе, где «руль» — это искусство, а не транспорт.

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