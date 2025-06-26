«Стихийное бедствие»: Волочкова рассказала, почему у нее нет водительских прав
Волочкова: я за рулем — это стихийное бедствие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Балерина объяснила, почему предпочитает быть пассажиром и как однажды въехала в собственный Mercedes.
Анастасия Волочкова призналась, что никогда не стремилась получить водительские права и в будущем не собирается менять свою позицию. В разговоре с Газета.ру балерина подчеркнула, что за рулем она чувствовала бы себя, как выразилась сама, «стихийным бедствием».
«О получении водительских прав речи быть не может. Их у меня никогда не было. И я предпочитаю быть пассажиром», — рассказала артистка.
По словам Волочковой, попытку обучить ее вождению однажды предпринял ее бывший возлюбленный — Сулейман Керимов. Это происходило в Дубае, где пара жила вместе. Он даже предоставил для этого Ferrari, но результат оказался предсказуемо неудачным.
Кульминацией автоприключений стал эпизод на съемках сериала «Место под солнцем» в 2004 году. Тогда актрису попросили на несколько метров проехать за рулем Volvo, чтобы смонтировать кадры с дублершей.
Все закончилось тем, что Волочкова по ошибке включила заднюю передачу и врезалась в собственный Mercedes-Benz, подаренный ей Керимовым.
С тех пор, говорит артистка, она твердо поняла, машины — это не ее история. Вместо дороги она предпочитает сцену и роль лидера в творческом коллективе, где «руль» — это искусство, а не транспорт.
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