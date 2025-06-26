Песков: «Мир через силу в отношении Российской Федерации вряд ли применим»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 30 0

Песков: «мир через силу» не стоит использовать в отношении России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента России отметил, что с таким подходом невозможно достигнуть нужных целей.

Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали способствовать переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Однако к РФ принцип «мир через силу» не может быть применим. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед саммитом Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в Минске в беседе с 5-tv.ru.

«Мир через силу в отношении Российской Федерации вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия по способствованию переговорам», — озвучил пресс-секретарь президента России позицию Кремля.

Песков отметил, что российская сторона сейчас занимается реализацией гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты 2 июня на переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для определения даты продолжения переговоров между Россией и Украиной нужно выполнить все доверенности второго раунда. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

18:33
Лавров обсудил с главой МИД Лаоса украинский кризис
18:20
Гуру по домогательствам: в каких скандалах был замешан пикап-коуч Алекс Лесли
18:11
Ученикам пикап-коуча Алекса Лесли может грозить до 6 лет колонии
18:07
Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины
18:05
Правда всплыла наружу: сообщившая о нападении на отца дочь оказалась его убийцей
17:50
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Сейчас читают

Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025