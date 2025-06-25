Песков рассказал, когда ожидать новый раунд переговоров с Украиной

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 32 0

Сейчас решаются договоренности прошлой встречи.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент Россия и Украина не обмениваются мнениями по поводу проектов меморандумов. Сейчас идут к завершению договоренности гуманитарного характера, заключенные на втором этапе переговоров в Стамбуле.

«В настоящий момент завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения», - сообщил Песков.

Ранее в 5-tv.ru сообщил о заявлении Марии Захаровой по поводу переговорного процесса Российской Федерации и Украины.

Официальный представитель МИД России заявила, что ход встреч движется в верном направлении и добавила, что российская позиция остается неизменной.

По словам Захаровой, необходимо разрешить глубинные причины противостояния, а также добиться гарантий сохранения нейтралитета Украины в вопросе вступления в НАТО. По мнению дипломата, права украинских граждан не должны нарушаться.

Также Мария Владимировна отметила факт того, что Украина является единственной страной, в которой запрещен язык самой большой этнической группы, а именно – русский.

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