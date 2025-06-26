Ученикам пикап-коуча Алекса Лесли может грозить до 6 лет колонии

Сам блогер сейчас находится за пределами России.

Участники тренингов блогера и секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), следуя его советам, могли нарушить уголовное законодательство. По словам заслуженного юриста России Соловьева, за домогательства на улице, в том числе прикосновения к интимным частям тела и предложения интимного характера, может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Как пояснил эксперт в интервью для aif.ru, если человек просто навязчиво пристает к прохожим, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и караться штрафом в 1500 рублей или административным арестом. Но в случае, если действия носят выраженный сексуальный подтекст, речь идет уже о серьезной статье — насильственные действия сексуального характера.

Ранее стало известно о жертвах домогательств учеников Лесли. В их числе молодые девушки и даже несовершеннолетняя. По их словам, молодые люди снимали все свои действия на камеру для отчета своему «гуру».

Скандальный блогер уже отбывал срок в тайской тюрьме вместе с эскортницей Настей Рыбкой. Их обвиняли в организации оргии в Паттайе. Спустя девять месяцев их депортировали в Россию.

Сам Алекс Лесли в настоящий момент находится за границей, тем не менее, продолжает зарабатывать, а стоимость его курса оценивается в 150 тысяч рублей. В отношении блогера также возбуждено уголовное дело, но клиентов на этом фоне меньше не стало.

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