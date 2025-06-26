Ученикам пикап-коуча Алекса Лесли может грозить до 6 лет колонии

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 25 0

Юрист Соловев: последователи Лесли могут получить от трех до шести лет

Ученикам пикап-коуча Лесли может грозить уголовное наказание

Фото: Instagram*/alexlesley11

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сам блогер сейчас находится за пределами России.

Участники тренингов блогера и секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), следуя его советам, могли нарушить уголовное законодательство. По словам заслуженного юриста России Соловьева, за домогательства на улице, в том числе прикосновения к интимным частям тела и предложения интимного характера, может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Как пояснил эксперт в интервью для aif.ru, если человек просто навязчиво пристает к прохожим, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и караться штрафом в 1500 рублей или административным арестом. Но в случае, если действия носят выраженный сексуальный подтекст, речь идет уже о серьезной статье — насильственные действия сексуального характера.

Ранее стало известно о жертвах домогательств учеников Лесли. В их числе молодые девушки и даже несовершеннолетняя. По их словам, молодые люди снимали все свои действия на камеру для отчета своему «гуру».

Скандальный блогер уже отбывал срок в тайской тюрьме вместе с эскортницей Настей Рыбкой. Их обвиняли в организации оргии в Паттайе. Спустя девять месяцев их депортировали в Россию.

Сам Алекс Лесли в настоящий момент находится за границей, тем не менее, продолжает зарабатывать, а стоимость его курса оценивается в 150 тысяч рублей. В отношении блогера также возбуждено уголовное дело, но клиентов на этом фоне меньше не стало.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

18:33
Лавров обсудил с главой МИД Лаоса украинский кризис
18:20
Гуру по домогательствам: в каких скандалах был замешан пикап-коуч Алекс Лесли
18:11
Ученикам пикап-коуча Алекса Лесли может грозить до 6 лет колонии
18:07
Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины
18:05
Правда всплыла наружу: сообщившая о нападении на отца дочь оказалась его убийцей
17:50
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Сейчас читают

Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025