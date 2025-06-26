Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белоруссии президент РФ планирует провести два дня.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Белоруссии глава РФ планирует провести два дня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках ЕАЭС президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.

На кадрах прибытия президента в Минск видно, как он спускается с трапа самолета и его радушно встречают с хлебом и солью девушки в национальных нарядах. Путин приветствует государственных деятелей Белоруссии. 

Евразийский экономический союз является межународным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о ключевых событиях форума ЕАЭС в Минске.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

18:33
Лавров обсудил с главой МИД Лаоса украинский кризис
18:20
Гуру по домогательствам: в каких скандалах был замешан пикап-коуч Алекс Лесли
18:11
Ученикам пикап-коуча Алекса Лесли может грозить до 6 лет колонии
18:07
Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины
18:05
Правда всплыла наружу: сообщившая о нападении на отца дочь оказалась его убийцей
17:50
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Сейчас читают

Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025