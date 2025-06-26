Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

В Белоруссии президент РФ планирует провести два дня.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Белоруссии глава РФ планирует провести два дня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках ЕАЭС президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.

На кадрах прибытия президента в Минск видно, как он спускается с трапа самолета и его радушно встречают с хлебом и солью девушки в национальных нарядах. Путин приветствует государственных деятелей Белоруссии.

Евразийский экономический союз является межународным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о ключевых событиях форума ЕАЭС в Минске.