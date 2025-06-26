В Москве пройдет месяц интеллектуальных видов спорта

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

В программе — фестивали, мастер-классы и лекции.

В Москве пройдет месяц интеллектуальных видов спорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В июле в спорткомплексах столичного Департамента спорта, а также на территории ВДНХ пройдут мастер-классы по шахматам, лекции о кибер- и фиджитал-спорте и другие мероприятия, посвященные интеллектуальным видам спорта. Принять участие смогут все желающие. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться. https://master-class.mso.mossport.ru/

Интеллектуальные виды спорта — это соревнования, победа в которых достигается за счет умственных способностей и знаний участников. Такие виды спорта привлекают своей доступностью людей разного возраста и уровня подготовки. Они развивают выносливость и терпеливость, тренируют интеллект и умение быстро находить правильные решения. Навыки, полученные в ходе занятий, применяются во многих сферах жизни.

Так, 12 июля в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. 16 июля во Дворце спорта «Некрасовка» (Покровская улица, дом 22) пройдет мастер-класс по шахматам. 31 июля в центре современного пятиборья «Северный» (улица Арсюкова, дом 11) запланирован интеллектуально-экстремальный фестиваль «Киберфест МСО».

Информация обо всех событиях, которые организуют в рамках месяца интеллектуальных видов спорта, будет опубликована на сайте. Регистрация на мастер-классы откроется на странице. 

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В Москве пройдет месяц интеллектуальных видов спорта

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