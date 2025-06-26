Фестиваль индийской культуры пройдет в Москве с 5 по 13 июля

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

На площадке разместят шале с национальными угощениями и сувенирами. Кроме того, иностранные мастера организуют творческие занятия для всех желающих.

Фестиваль индийской культуры пройдет в Москве с 5 по 13 июля

Фото: mos.ru

С 5 по 13 июля на Манежной площади — одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве» — пройдет фестиваль Индии в Москве. Жители и гости столицы смогут больше узнать о культуре и традициях этого дружественного государства, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Организаторы — Правительство Москвы и посольство Республики Индии в российской столице.

На площадке, украшенной сотнями экзотических растений, разместят шале с национальными угощениями и сувенирами.

«В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов», — рассказала Наталья Сергунина.

В ходе фестиваля иностранные мастера организуют творческие занятия для всех желающих. Например, участники попробуют сыграть на парном барабане табла, познакомятся с движениями танцев катхак и кучипуди, освоят основы разговорной речи на хинди. Кроме того, на Манежной площади откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

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