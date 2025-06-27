В США взломали и обокрали дом Брэда Питта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

В здание правонарушители забрались через окно.

В США взломали и обокрали дом Брэда Питта

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В Калифорнии в дом голливудского актера Брэда Питта с целью ограбления проникли три злоумышленника. Об инциденте стало известно из сообщения телеканала NBC News.

«Полиция расследует сообщение о взломе дома актера Брэда Питта», — отметили авторы публикации.

Обойти замки правонарушителям удалось, забравшись через окно. Уточнялось, что они унесли с собой «неизвестное количество» имущества различной стоимости. Количество похищенных вещей и точная цифра причиненного ущерба пока не названа.

В настоящее время, исходя из данных источника, полиция ищет трех человек, вынесших имущество из дома звезды.

До этого в США похитили имущество из дома нападающего футбольного клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру. Злоумышленники выкрали ювелирные украшения на сумму примерно 500 тысяч долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Брэд Питт рассказал о трудном периоде своей жизни. По словам знаменитости, он боролся с депрессией и зависимостью от алкоголя, но ему помогли встречи в клубе анонимных алкоголиков.

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В США взломали и обокрали дом Брэда Питта

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