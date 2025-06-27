В Подмосковном ЖК произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки

В Московской области рядом с жилым комплексом «Ильинские Луга» случилось ДТП с участием автомобиля BMW и мотоцикла. Соответствующие кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Очевидцы рассказали, что ближе к полуночи услышали звук от сильного удара, после чего незамедлительно вышли на улицу с желанием оказать помощь пострадавшему. По их словам, водитель мотоцикла находился без сознания, с кровью на маске.

Свидетели происшествия пытались оказать первую помощь: проверили пульс, аккуратно сняли маску и одежду, прочистили дыхательные пути и проводили ручную реанимацию до приезда скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, пульс у мотоциклиста так и не появился, и в 00:03 реанимационные мероприятия прекратили.

Водитель иномарки, по словам очевидцев, все время находился на месте ДТП и позже обратился в больницу.

Местные жители отметили, что этот участок дороги давно считается опасным из-за «лежачих полицейских», установленных лишь на половине дороги. Из-за этого водители часто объезжают их по встречной полосе, что приводит к авариям. Рядом расположена школа, и уже не в первый раз здесь происходят наезды на пешеходов и ДТП. Жители неоднократно обращались в администрацию с просьбами изменить организацию дорожного движения, однако реакции пока не последовало. Чтобы хоть как-то обезопасить участок, жители самостоятельно устанавливают конусы и ограждения.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия и причины аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемерове большегруз протаранил более двух десятков машин.