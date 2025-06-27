Спецназ Армении штурмом пытался взять резиденции Каталикоса

Верующие стягиваются к Эчмиадзанскому собору. В эти минуты там продолжаются обыски.

В набат сегодня бьют колокола по всей Армении. Преследование Апостольской церкви в стране приобрело невиданный размах и форму. Самым вопиющим стал штурм резиденции Каталикоса. Полиция под прикрытием спецназа пришла за священником, которого обвиняют в подготовке государственного переворота. Но сотни верующих встали на защиту. И силовикам пришлось отступить. О методах политического террора в Армении расскажет корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.

Силовики предприняли несколько попыток прорваться на территорию резиденции Католикоса. Но встретили отпор — верующим удалось закрыть ворота.

У входа в кафедральный собор святого Григория Просветителя — давка. Верующие с криками теснят силовиков.

Чуть ранее «черным беретам» все же удалось попасть на территорию резиденции. Они выломали двери, хотя спокойно могли их открыть. Их целью был архиепископ Микаэл Аджапахян: против главы Ширакской епархии возбудили уголовное дело, его обвиняют в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Ранее он сам заявил, что во избежание обострения конфликта готов добровольно поехать с силовиками.

«Я не представляю угрозы для этой страны, угроза исходит от правительства. Но те люди, которые исполняют волю этого безумца, угрожают насилием», — заявил архиепископ Микаэл Аджапахян.

Но несмотря на призывы церкви к миру, силовики все равно перевернули здание епархии вверх дном: священные просфоры — и те разломаны на части.

«Архиепископ Микаэл Аджапахян и адвокаты в этим минуты отправляются в Следственный комитет из первопрестольного Эчмиадзина. Верующие препятствуют этому, потому что знают, что это может закончиться арестом», — отмечает корреспондент.

Уже несколько громких задержаний в Ереване всего за несколько дней. А началось все с ареста Самвела Карапетяна. Один из крупнейших бизнесменов выступил в поддержку духовенства. Это заявление он опубликовал сегодня из тюрьмы.

«Нашу маленькую, но фантастическую страну превратили в центр геополитической борьбы; Власти очень быстро попытались избавиться от России. Хотели запугать главного союзника. начали кричать о союзе с Европой, не понимая, что нас там не было и не ждут; Мы вместе, своими силами восстановим наш суверенитет, вернем себе репутацию надежного союзника», — написал в социальных сетях бизнесмен Самвел Карапетян.

Сегодня в Эчмиадзин приехал племянник Самвела Карапетяна — Нарек Карапетян, а с ним и сотни сторонников. Они пытаются добиться справедливости. Но власти следом за Карапетяном отправили под арест сразу 14 священнослужителей, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна. Силовые методы воздействия на священнослужителей спровоцировали волну беспорядков.

Но настоящее сражение идет в высоких кабинетах. Гонения на церковь возглавил премьер Пашинян. Он видит в священнослужителях заговорщиков, хотя его противники считают, что все дело в политических амбициях. Пашинян решил устроить зачистку среди оппозиционеров: как раз примерно за год до выборов

«Пашинян хочет пролить кровь армян. Ему важно только сохранить свою власть, все ради этого, он пойдет на все, он это доказывает», — отметил общественный деятель Мика Бадалян.

Судя по всему, Пашинян вплотную подбирается к главе Армянской апостольской церкви, Гарегину Второму. Он, как и все армянское духовенство, открыто критикует власть. Отношения между ними испортились, после того как Католикос начал призывать к отставке Пашиняна из-за потери Нагорного Карабаха.

В ответ на это государство в лице премьера обвинило церковь в подготовке мятежа, без каких-либо внятных доказательств.

Эти несостыковки еще больше подогревают градус противостояния. Верующие стягиваются к Эчмиадзанскому собору. В эти минуты там продолжаются обыски. На трассе Ереван — Эчмиадзин вовсю идут полицейские рейды: силовики обыскивают машины, боятся подкрепления и новой вспышки народного гнева.