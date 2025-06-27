Неожиданный удар: глава ЕК получила вотум недоверия
Урсуле фон дер Ляйен выдвинули вотум недоверия
Фото, видео: www.globallookpress.com/Helena Dolderer; 5-tv.ru
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Его поддержали 74 депутата.
Урсула фон дер Ляйен, которая еще вчера обещала оперативно принять 18-й пакет антироссийских санкций, сегодня получила вотум недоверия в Европарламенте. Его поддержали 74 депутата. Об этом пишет издание Euractiv.
Отставка главе Еврокомиссии грозит из-за громкого коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин от коронавируса на 35 миллиардов евро.
Однако, вотум, скорее всего, не пройдет голосования. Для этого нужно набрать две трети голосов. Но у фон дер Ляйен в парламенте сейчас — большинство.
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