Неожиданный удар: глава ЕК получила вотум недоверия

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Урсуле фон дер Ляйен выдвинули вотум недоверия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Helena Dolderer; 5-tv.ru

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Его поддержали 74 депутата.

Урсула фон дер Ляйен, которая еще вчера обещала оперативно принять 18-й пакет антироссийских санкций, сегодня получила вотум недоверия в Европарламенте. Его поддержали 74 депутата. Об этом пишет издание Euractiv.

Отставка главе Еврокомиссии грозит из-за громкого коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин от коронавируса на 35 миллиардов евро. 

Однако, вотум, скорее всего, не пройдет голосования. Для этого нужно набрать две трети голосов. Но у фон дер Ляйен в парламенте сейчас — большинство.

 

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