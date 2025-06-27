Собянин: в столице провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

Клеточную иммунотерапию успешно применяют в лечении онкологии, давая пациентам надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях.

Собянин: в столице провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

В Морозовской детской городской клинической больнице провели первую в России промышленную CAR-T-терапию. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Ее суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента „обучаются“ находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм», — написал Мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый и единственный в стране биокластер открылся на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Первая площадка — павильон № 29 «Цветоводство и озеленение». Там расположится выставка «Морфогенез. Третья природа». Это новая веха в музейно-выставочной практике, где в мир живой природы интегрировано современное искусство.

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