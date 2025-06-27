Легендарный комбат кремлевских курсантов Владимир Янгорев отмечает 100-летие

Юбиляру вручили орден Александра Невского.

Легендарный комбат кремлевских курсантов Владимир Янгорев празднует 100-летие. С вековым юбилеем ветерана сегодня поздравляли в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Здесь полковник вырастил не одно поколение будущих офицеров. Они продолжают равняться на него.

Это отметил в своей телеграмме президент. Сегодня юбиляру вручили орден Александра Невского.

«Я в училище 60 лет, я 50 парадов прошел на Красной площади. Примерно 1700 человек выпустил. Так четыре батальона, три роты. Я очень горжусь», — рассказал Владимир Янгорев.

Ветеран пожелал выпускникам, которые пришли его поздравить, успехов в службе и мирного неба над головой.