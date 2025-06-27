«Выздоравливай скорее, папочка»: Дэвид Бекхэм был экстренно госпитализирован

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Дэвид Бекхэм был экстренно госпитализирован

Дэвид Бекхэм госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik Karlsson

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В больницу футболиста положили из-за жалоб на мучительную боль.

Английского футболиста Дэвида Бекхэма положили в больницу и прооперировали. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

В публикации говорится о том, что Дэвида госпитализировали из-за жалобы на мучительную боль в руке. Уточняется, что спортсмену восстановили запястье после травмы в 2003 году — во время матча он его сломал. Старая рана забеспокоила футболиста спустя 22 года.

Осмотревший Бекхэма врач обнаружил, что на месте перелома у него есть винт. Крепеж должен был уже давно раствориться. Винт удалили, чтобы футболист не чувствовал дискомфорт.

Дэвид Бекхэм играл на позиции полузащитника. Он начал профессиональную карьеру в 1992 году в «Манчестер Юнайтед», где стал одним из ключевых игроков. В сборной Англии дебютировал в 1996 году, был капитаном команды. Карьеру завершил в 2013 году. После чего занялся бизнесом, благотворительностью и стал владельцем футбольных клубов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бекхэм получил рыцарский титул. Событие было приурочено к празднованию дня рождения короля Карла III.

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