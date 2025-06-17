«Пропал секс»: Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни с Топаловым

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 93 0

Тодоренко рассказала, что у нее с Топаловым пропал секс после рождения ребенка

«Пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни с мужем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Паре помогли «качественные» свидания, которые им посоветовал семейный психолог.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проблемами в интимной жизни с 39-летним мужем — певцом Владом Топаловым. Об этом она рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.

«У нас пропал секс. Были моменты, когда мне хотелось надеть вязанку старую, очки и качаться в своей качалке. У меня „голова болела“ полгода», — рассказала она.

Первые проблемы в интимной жизни знаменитостей появились после рождения сына Михаила. Решение было найдено одновременно необычное и простое. Паре помогли «качественные» свидания, которые им посоветовал семейный психолог. Также он предложил супругам «внести секс в календарь».

Тодоренко и Топалов познакомились на спектакле «Заложи жену в ломбард», где они исполняли роли супругов. По иронии судьбы они поженились и в реальной жизни. Свадьбу они сыграли в 2019 году, хотя брак знаменитости зарегистрировали в 2018-м.

В том же году у пары родился сын Михаил, а в 2022 году — Мирослав. Сейчас супруги находятся в ожидании третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая Тодоренко в самом начале отношений с Топаловым уходила от него из-за пристрастия музыканта к алкоголю.

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