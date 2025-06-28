В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам более пяти миллионов рублей

Телефонные мошенники развели 68-летнюю жительницу Хабаровска больше чем на пять миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Хабаровского края в Telegram-канале.

Неизвестный позвонил женщине под видом финансового аналитика. Злоумышленник побудил пенсионерку инвестировать деньги, чтобы та получала пассивный доход.

«Когда я перевела первые десять тысяч рублей, он сообщил, что купил акции, которые будут работать сами на себя, а заработанный процент переведет на мой счет. Через некоторое время мне пришли две тысячи рублей», — поделилась пострадавшая.

После такого маневра аферист предложил женщине повысить заработок от инвестиций, переведя большую сумму. Следом с местной жительницей связался еще один мошенник, якобы директор инвестиционного агентства. Он заявил, что желает продать квартиру в Сочи за небольшую сумму. Чтобы сделка состоялась, аферист посоветовал пенсионерке продать свою недвижимость.

В прокуратуре отметили, что потерпевшая связалась со специалистом по выкупу недвижимости, позвонив по номеру, который ей выслали в сообщении.

«Молодой человек помог продать две ее квартиры за бесценок, прибыль от которой она перевела мошенникам», — пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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