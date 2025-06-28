В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам более пяти миллионов рублей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 10 0

Пострадавшей пообещали пассивный доход.

В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам более 5 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телефонные мошенники развели 68-летнюю жительницу Хабаровска больше чем на пять миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Хабаровского края в Telegram-канале.

Неизвестный позвонил женщине под видом финансового аналитика. Злоумышленник побудил пенсионерку инвестировать деньги, чтобы та получала пассивный доход.

«Когда я перевела первые десять тысяч рублей, он сообщил, что купил акции, которые будут работать сами на себя, а заработанный процент переведет на мой счет. Через некоторое время мне пришли две тысячи рублей», — поделилась пострадавшая.

После такого маневра аферист предложил женщине повысить заработок от инвестиций, переведя большую сумму. Следом с местной жительницей связался еще один мошенник, якобы директор инвестиционного агентства. Он заявил, что желает продать квартиру в Сочи за небольшую сумму. Чтобы сделка состоялась, аферист посоветовал пенсионерке продать свою недвижимость.

В прокуратуре отметили, что потерпевшая связалась со специалистом по выкупу недвижимости, позвонив по номеру, который ей выслали в сообщении.

«Молодой человек помог продать две ее квартиры за бесценок, прибыль от которой она перевела мошенникам», — пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, как под видом родных действуют мошенники.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
Зарождается импульс: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2025 го...

Последние новости

3:50
В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам более пяти миллионов рублей
3:27
Трамп: США предотвратили войну Сербии и Косово
3:06
«Сделал ряд очень приятных заявлений»: Трамп оценил слова Путина о США
2:46
«Наслаждайтесь моментом»: артисты обратились к российским выпускникам
2:25
В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
2:05
Регина Тодоренко оставила в своем клипе отсылку на пол будущего ребенка

Сейчас читают

В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025