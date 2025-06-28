«Самое большое счастье»: Цымбалюк-Романовская показала лицо своей дочери

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Пианистка Цымбалюк-Романовская провела фотосессию с трехмесячной дочерью

Цымбалюк-Романовская показала лицо дочери

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Сложностей новый социальный статус у артистки не вызывает.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, поделилась с поклонниками кадрами трехмесячной дочери Вики. Снимки она опубликовала в соцсети.

Небольшую фотосессию звезда провела с малышкой на руках в парке. На кадрах девочка запечатлена в нежно-розовом комбинезоне, Виталина надела платье с бахромой.

«Виктории три месяца. Полет нормальный», — написала она.

На кадрах видно, что женщина счастлива. По ее словам, материнство дается ей без особых сложностей. Дочка уже начала улыбаться и с интересом познавать мир.

Подписчики порадовались вместе со знаменитостью.

«Виталина, рада за вас, что у вас такая прекрасная доченька. Счастья и благополучия вашей семье»;

«Прелесть, какие девочки!»;

«Это самое большое счастье — быть мамой»;

«Как малышка похожа на маму. Это главный подарок судьбы для каждой женщины», — писали они.

Мамой Виталина стала впервые в 46 лет. Она родила Викторию 1 апреля текущего года. Беременность артистке удалось скрыть от публики. Имя отца ребенка Виктория предпочитает хранить в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская простила экс-жену Джигарханяна Татьяну Власову за критику.

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