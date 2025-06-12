Цымбалюк-Романовская простила экс-жену Джигарханяна Татьяну Власову за критику

Пианистка развелась с артистом, а недавно стала мамой, но далеко не все радуются ее счастью. Власова все еще винит ее в разрушении своего 50-летнего брака.

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, в марте впервые стала мамой. По сей день она делится своим долгожданным счастьем с поклонниками, в соцсетях публикует кадры с малышом. Одни 46-летнюю маму поздравляют, а другие… Припоминают старые обиды и сомнительные поступки. В их числе еще одна экс-супруга актера, Татьяна Власова. После 50 лет брака Джигарханян бросил ее ради Виталины.

Далее последовали многочисленные скандалы, новая пара тоже распалась в 2017 году. Осенью 2019-го Армен Борисович сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, она специально вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем. В 2020-м народный артист скончался. На днях в одной из телепередач Власова в очередной раз недобрым словом вспомнила разлучницу Цымбалюк-Романовскую. Об этом пианистке сообщили подписчики.

«Вчера была передача с Татьяной, женой Армена Борисовича, уж больно нехорошо она все равно о вас отзывалась!» — написал один из комментаторов в блоге Виталины.

«Я ее прощаю. Человек, который привык жить во лжи, всегда будет ненавидеть того, кто живет по-другому. Пусть так и живет — во лжи и ненависти. А мы будем жить в любви!» — ответила пианистка.

Цымбалюк-Романовская выбрала самую популярную линию самозащиты, когда стала женой артиста. Она заявила (и продолжает настаивать), что к моменту начала романа прошлый брак Джигарханяна себя изжил, и семьи фактически не было — только на бумаге. Но и скандалов после развода публика не забыла, так что поводов для обвинений предостаточно. Не зря же, рассуждают хейтеры, Армен Борисович обвинял молодую жену в воровстве и требовал ее увольнения из театра!

Пока повинившегося Джигарханяна принимала обратно Власова, Цымбалюк-Романовская строила личную жизнь… С Прохором Шаляпиным. Связь продлилась недолго, так как была пиар-ходом. Теперь она не живет напоказ, об отце ребенка ничего неизвестно. Ранее 5-tv.ru выяснял, от кого родила пианистка.