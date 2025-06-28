В Приморском крае разбился легкомоторный самолет

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

В результате происшествия погиб один человек.

Фото, видео: Telegram/Дальневосточная транспортная прокуратура/dvtproc; 5-tv.ru

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В Приморском крае в 9:45 по местному времени (приблизительно в 3:00 по Москве. –Прим.ред.) разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Крушение произошло около аэродрома государственной авиации Новонежино. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все детали инцидента. По данным правоохранительных органов, воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения. Он погиб при падении летательного аппарата. Других лиц в момент происшествия на борту не было.

Фото, видео: Telegram/Дальневосточная транспортная прокуратура/dvtproc; 5-tv.ru

«Дальневосточной транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Согласно предварительной информации, хозяин самолета на время передал летательный аппарат своему погибшему товарищу, чтобы тот самостоятельно отточил навыки пилотирования.

В настоящее время на месте крушения ЗЛИН-142 продолжают работать следователи и эксперты.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский Boeing упал на общежитие врачей в Индии.

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