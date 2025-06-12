Пассажирский Boeing упал на общежитие врачей в Индии: что известно к этому часу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Пассажирский Boeing упал на общежитие врачей в Индии

Что известно о крушении самолета в Индии

Фото: Reuters

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По меньшей мере 110 погибших в этой авиакатастрофе.

На борту самолета Boeing 787 Dreamliner, который потерпел крушение у города Ахмедабад в Индии, было 242 человека. Среди них два пилота и десять бортпроводников. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По информации телеканала, на месте крушения самолета есть выжившие. Это объясняется тем, что лайнер разбился недалеко от взлетной полосы, люди смогли спастись. Были опубликован кадры, на которых пострадавших вывозят из аэропорта. Сейчас они госпитализированы.

Самолет упал в жилом квартале — на крышу общежития для врачей. Последствия инцидента ликвидируются пожарные. Отдельно о пострадавших на земле пока ничего не сообщалось.

Телеканал TimesNow передает, что при крушении Boeing 787 Dreamliner погибли по меньшей мере 110 человек. Reuters передает, что среди пассажиров лайнера были граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании.

В Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс в Лондон и упал сразу после взлета. Аэропорт Лондона Гатвик рассказал, что самолет должен был приземлиться в 18:25 по местному времени.

Международный аэоропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмедабаде остановил все операции после крушения Boeing 787 Dreamliner. К месту происшествия прибывают машины скорой помощи, идут спасательные работы, дороги перекрыты.

По информации посольства РФ в Мумбаи, российских граждан на борту не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты продолжают выяснять, были ли граждане РФ на борту самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет Ан-2 обнаружили в Якутии с повреждениями.

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