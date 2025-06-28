Лучше отказаться: какие обезжиренные продукты могут быть опасны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Диетолог Устинова: некоторые обезжиренные продукты могут быть опасны

Какие обезжиренные продукты могут быть опасны?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одна из самых главных ошибок любителей диет — невнимательность к составу.

Если вы придерживаетесь диет и покупаете обезжиренные продукты, будьте внимательны. Их составы могут таить опасность из-за наличия углеводов, которые добавляют для усиления вкуса. О вреде такой еды рассказала в беседе с Газета.ру врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Эксперт порекомендовала тщательно изучать этикетки того, что вы берете в магазинах. Врач уточнила, что от обезжиренных продуктов в чистом виде никакого коварства ожидать не стоит.

«Если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нем может содержаться 0,5 г жира, 2,5-3,5 г белка на 100 г продукта, и очень большое количество углеводов в виде сахаров. То же самое касается, например, и обезжиренного мороженого. И, конечно, от таких продуктов лучше отказаться», — поделилась специалист.

Устинова рассказала, что одна из самых главных ошибок человека, сидящего на диете, — невнимательность к составу употребляемых продуктов. Эксперт также отметила, что не нужно отказываться от жиров полностью.

«Даже если вы худеете, важно потреблять достаточное количество белков, жиров и снижать потребление углеводов», — добавила врач.

По ее словам, рассчитать необходимое количество калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов) для вашего индивидуального рациона поможет диетолог после консультации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты укрепляют ногти и волосы.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
«Надеюсь выпускной застать»: где сейчас учится Алина Загитова
21:23
Жаре быть: когда в Центральную Россию вернется лето
21:06
Третий сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты США
20:50
Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом
20:40
Лучше отказаться: какие обезжиренные продукты могут быть опасны
20:23
Наконец-то можно! Выпускники о своем настрое перед «Алыми парусами»

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025