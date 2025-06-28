В Петербурге все готово к проведению праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
На главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим выпускникам.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Считанные часы остается до старта в Санкт-Петербурге грандиозного шоу «Алые паруса», которые в 2025 году празднует 20-летие. На Дворцовой площади все готово к проведению самого популярного праздника выпускников, где на их глазах развернется настоящая технологическая революция.
Тысячи квадратных метров экранов-трансформеров, летающие декорации, музыкальные фонтаны из настоящих бассейнов и многое другое, что поразит даже самого искушенного зрителя. К слову, летать будут не только предметы, но и артисты. Надежда Кадышева, Зара, Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», Akmal', Bearwolf, группы 5УТРА и The Hatters, Иванушки International — каждый из них готовит для выпускников свой особенный сюрприз.
К этой минуте на главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим на праздник выпускникам.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Выпускной собрал все ключевые награды ивент-индустрии. И каждый год становится только масштабнее и зрелищнее. В этом году планку подняли: одна из сцен водно-пиротехнического шоу будет организована на крыше отеля «Санкт-Петербург»!
И конечно же главным событием праздника станет появление в акватории невы брига «Россия» под алыми парусами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивят выпускников «Алые паруса» в 2025 году.
- 27 июн
- Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
- 27 июн
- Последние приготовления: завтра в Петербурге пройдет грандиозное шоу «Алые паруса»
- 26 июн
- «Алые паруса» сквозь года: самые яркие моменты легендарного праздника выпускников
- 26 июн
- В путь: фрагмент алого паруса отправился в Музей Мирового океана
- 25 июн
- Водный театр и окно в историю: чем «Алые паруса» удивят выпускников в этом году
- 25 июн
- На сцене, в воде и в воздухе: чем удивят «Алые паруса — 2025»
- 25 июн
- Выпускной мирового уровня: чем будут удивлять «Алые паруса-2025»
- 24 июн
- Кадышева о силе, Зара о подвигах: какие звезды выступят на «Алых парусах — 2025»
- 23 июн
- Фрагмент алого паруса отправляется в Музей Мирового океана
- 23 июн
- Секреты сцены «Алых парусов — 2025»
Читайте также
58%
Нашли ошибку?