«Алые паруса» — два раза: школьники из Мариуполя на шоу в Санкт-Петербурге

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 73 0

Школьники из Мариуполя посетили праздник выпускников «Алые паруса»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Ребята уже успели съездить на экскурсию по Санкт-Петербургу.

Часть гостей на празднике выпускников «Алые паруса» приехали в Санкт-Петербург из Мариуполя.

Настроение царит самое радостное и волнительное. Ребята уже съездили на экскурсию по Северной столице. Кого-то впечатлили музеи, кто-то восхитился Лахта-центром, а кто-то оценил петербургское метро.

Выпускники передали привет своим родным в Мариуполь. На вопрос корреспондента, что они загадают во время прохода брига «Россия», ребята ответили, что хотят исполнения всех своих желаний.

«Очень красивый город, очень классное мероприятие. Все очень нравится, очень классная музыка», — поделились впечатлениями мариупольцы Иваненко Максим и Ткачев Никита, отметив, что в реальности все лучше, чем на картинке.

Никита добавил, что в их городе тоже проходили «Алые паруса». Петербургский праздник ребята назвали более масштабным. Ребята собираются связать свою жизнь с программированием и экономикой.

Выпускница Анна Хоменко поделилась, что ее заветное желание будет связано со спортом. А поступать она будет в педагогический.

Еще одни выпускники из Мариуполя планируют связать свою жизнь со спортом: футболом, волейболом, хоккеем.

«Только положительные эмоции, концертная программа нравится, просто бомба», — отметили мариупольцы Егор, Максим, Алексей и Денис.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

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