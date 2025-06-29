«Хватит лжи»: губернатор Калифорнии подал в суд на Fox News за клевету

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 63 0

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на Fox News за клевету

«Хватит лжи»: губернатор Калифорнии подал в суд на Fox News за клевету

Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС

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Политик собирается взыскать с канала 787 миллионов долларов.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил, что подал в суд на телеканал Fox News. Причиной стала клевета в его адрес. Об этом политик заявил в социальной сети X.

«Я только что подал в суд на Fox News за ложь, обман и неверное представление информации. Хватит с них лжи. Увидимся с ними в суде», — рассказал губернатор.

Ньюсом подчеркнул, что собирается взыскать с канала 787 миллионов долларов.

По данным CNN, причиной иска послужила ситуация с телефонным разговором между Ньюсом и президентом США Дональдом Трампом во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Глава Белого дома сообщал, что разговаривал по телефону с главой Калифорнии, однако последний опроверг слова Трампа. После этого ведущий Fox News Джесси Уотерс обвинил Ньюсома во лжи.

К слову, именно Ньюсом является потенциальным кандидатом на пост президента США в 2028 году.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 8 июня. Причиной стали массовые рейды полиции для выявления нелегальных мигрантов. В ходе мероприятия были задержаны 45 человек. В ответ на это противники Дональда Трампа вышли на улицу. Для стабилизации ситуации президент принял решение направить в Калифорнию войска Национальной гвардии. В свою очередь глава штата расценил это как незаконное вмешательство. Главы 22 штатов поддержали своего коллегу и заявили, что Трамп злоупотребляет властью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в американском городе Солт-Лейк-Сити прозвучали выстрелы во время акции протеста No Kings.

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